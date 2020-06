In het verpleeghuis de Nieuwenhof in Deurne was er tweeënhalve maand elke dag verdriet

Kwetsbare ouderen die moeten worden opgesloten. Zorgmedewerkers met de handen in het haar en tranen in de ogen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis zijn de verpleeghuizen verzamelplekken van verwarring, angst, paniek en verdriet. Zo ook de Nieuwenhof, in het hart van Deurne. Mensen worden heel erg ziek, mensen overlijden, en veel te vaak moet familie van afstand machteloos toekijken. Zorgmedewerkers en bewoners blikken terug. Meest gehoord: ‘Ik hoop dit nooit meer mee te maken.’



De Nieuwenhof is een woonzorgcentrum van de Zorgboog, een grote locatie met meerdere afdelingen. Het coronavirus slaat hier relatief laat toe. Dát het zou komen, stond eigenlijk wel vast. Dat besef zorgde voor een ongemakkelijke aanloop, weet eerste verpleegkundige Peggy van der Zanden. „Wanneer is mijn afdeling aan de beurt? Dat was de vraag die steeds door mijn hoofd spookte.” Op 9 april is het zover, en daarna gaat het snel. Van der Zanden en haar collega’s krijgen meer voor hun kiezen dan ze lief is.



Een maand eerder lijkt er nog weinig aan de hand. Op zondag 8 maart maakt Coby Nogarede een uitstapje met vriendinnen naar Deventer en ontspant daarna in een sauna op de Veluwe. Als de bestuursvoorzitter van de Zorgboog aan het eind van de dag haar telefoon weer pakt, ziet ze dat ze drie gemiste oproepen heeft van GGD-directeur Ellis Jeurissen. De partner van een cliënt in de wijkzorg blijkt besmet met Covid-19. Bij de Zorgboog was tot dan sprake van alertheid, maar nog niet van onrust. Ineens is alles anders.