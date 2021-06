In honderdste geboortejaar wandelen langs kunst van eigenzinnige Jan van Gemert of ... fietsen

GEMERT - Hij was schilder, tekenaar, graficus, beeldhouwer, keramist, glazenier en mozaïekmaker. Ook was hij levenskunstenaar en eigenzinnig derde kind uit een gezin van twaalf. Jan van Gemert (1921-1991) werd honderd jaar geleden geboren en de naar hem genoemde Stichting Jan van Gemert zet hem hierom als eerbetoon een jaar lang in de schijnwerpers.

Jan van Gemert was een markant figuur. ‘Met zijn grote zware kop, zijn zilvergrijze manen en zijn houten poot was hij een imposante bijna Bijbelse verschijning’, zo staat te lezen in het boek met de bijzondere titel ’maar niet over Jan van Gemert’, dat in 1981 over de Gemertse kunstenaar verscheen.

Quote Kunst is niet om woningen te versieren maar een wapen om cultuurde­bie­len aan te vallen Jan van Gemert, Kunstenaar

Zaterdagmiddag werd het honderdste geboortejaar van de bijzondere Gemertenaar met een bescheiden gezelschap ingeluid. Terwijl Stichtingsvoorzitter Jan Bevers bovenstaand citaat aanhaalt en Van Gemert flink wat lof toezingt, beginnen de klokken oorverdovend te luiden zodat de helft van zijn speech onverstaanbaar is. ‘Dat doet Jan’, hoor je hier en daar van aanwezigen die hierin duidelijk de bescheidenheid van de kunstenaar herkennen.

Toch schopt Van Gemert het in zijn leven uiteindelijk tot docent aan de Sociale Academie Den Elzent in Eindhoven waar hij 18 jaar lesgeeft. In die tijd schrijft hij daarnaast op afgescheurde stukjes papier, zwaarmoedige, diepzinnige of speelse aforismen. ‘Kunst voor de massa bestaat niet’, ‘Afscheid is een beetje sterven. Soms van plezier’, ‘Terug naar het gemiddelde, dus naar beroerdigheid’ of ‘Kunst is niet om woningen te versieren maar een wapen om cultuurdebielen aan te vallen’ zijn er zomaar enkele.

Van Gemerts zoon Gregoor, die tijdens de ‘opening’ van het jaar ook een praatje houdt, heeft samen met zijn broer Theo een doos vol met zulke filosofische schrijfsels die zij zorgvuldig bewaren.

Aan diverse huiskamermuren

Ook Gemert koestert zijn kunstzinnige nalatenschap want gelukkig is er ook daar heel wat bewaard gebleven. In heel Nederland, dus ook in Gemert, prijkt aan diverse huiskamermuren een Van Gemert. Ook aan buitengevels is veel te zien: Beelden en reliëfs (zie foto), die hij in opdracht maakte, veelal in het kader van de contraprestatie (gesubsidieerde kunst).

Het reliëf Mens Recht Natuur op Het Frans Brugske 6 maakte Jan van Gemert in 1957 in witte chamotte voor het toenmalige politiebureau. Later vestigde zich hier een dierenartsenpraktijk en nu is het in gebruik als woonhuis.

Het zijn vooral deze werken, die te zien zijn in de 3,4 kilometer lange wandelroute Jan van Gemert die de stichting ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar opzette. Ook heemkundekring De Kommanderij viert mee en heeft het tweede nummer van het kwartaalblad Gemerts Heem helemaal gewijd aan de kunstenaar. De wandelroute is te downloaden op openatelierroutegemert.nl of gratis verkrijgbaar bij de VVV. Het boekje ligt daar te koop voor 7,50 euro