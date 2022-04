In ‘Net als in de film’ brengt Gemertse Harmonie Excelsior film en muziek samen op het toneel

GEMERT - De voorstellingen van Harmonie Excelsior in Gemert op zaterdag 23 en zondag 24 april hebben de titel ‘Net als in de film’. Zaterdagavond speelt het orkest bekende filmmuziek voor volwassenen en zondagmiddag staat muziek uit kinderfilms op het programma.

De leden van het A-orkest van Excelsior hadden na de coronatijd het gevoel dat ze het contact met het publiek moesten vernieuwen. Meteen toen er weer kon worden gerepeteerd werden de plannen voor een voorstelling rondom bekende filmmuziek verder uitgewerkt.

Simpelweg muziek spelen niet meer genoeg

Sandra Pennings en Elke Leenders zijn als leden van de werkgroep al maanden druk met het vormgeven van die voorstellingen. ,,Simpelweg muziek spelen en filmfragmenten draaien is niet voldoende om het publiek te boeien. Er moet ook wat te beleven zijn en daarom hebben we voor de presentatie van de avond de ‘Gemertse Blues Brothers’ - Herman van Daal en Joost Manders - gevraagd. Zij sluiten de voorstelling af met een optreden onder begeleiding van het orkest, dan komen de voetjes zeker van de vloer”, aldus Pennings. ,,Een gezellig avondje uit, met een bar in de zaal, zit- en staanplaatsen en na afloop een afterparty met een DJ.”

Muziek uit films als bijvoorbeeld James Bond, Mission Impossible, The Magnificent Seven en verschillende Disney-films staan op het programma. Maar ook de korte film An object at rest van Seth Boyden is op allebei de dagen te zien, met de muziek die Gemertenaar Mark Kuypers hiervoor componeerde.

Quote We zijn op zoek naar nieuwe leden en willen leden die in de afgelopen paar jaar zijn gestopt weer enthousi­ast maken Elke Leenders

Het bleek een pittige opgave voor de 55 leden van het A-orkest om steeds allemaal aanwezig te zijn op de oefenavonden. Regelmatig gooide coronan-quarantaines de planning in de war. ,,De motivatie is echter groot. Het is zo fijn om weer samen muziek te maken in een volle repetitiezaal.” Leenders vertelt verder dat het programma van de zondag is gegroeid vanuit de behoefte aan nieuwe leden. ,,Ook willen we leden die in de afgelopen paar jaar zijn gestopt weer enthousiast maken.” Zondagmiddag vanaf 14.00 uur en ook na de voorstelling kunnen kinderen en hun ouders instrumenten uitproberen. ,,Leden van onze harmonie leren de kinderen hoe een trompet, een klarinet, een hoorn of dwarsfluit bespeeld moet worden.”

Om 15.00 uur begint de kindervoorstelling met muziek uit onder andere Cars, Angry Birds en Disney films. Imke Otten zingt live het nummer Let it go uit de Disneyfilm Frozen en de presentatie is in handen van Rody Hermkens. ,,De entree voor de zondag voorstelling is expres laag, 2 euro per persoon. We hopen hiermee muziek toegankelijk te maken voor alle kinderen in Gemert en omstreken.”

Voor meer informatie: excelsiorgemert.nl