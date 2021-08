In slaap gevallen brokkenmaker uit Liessel komt weg met boete na ongeluk bij Someren

De waakhonden van de vliegbasis Volkel: ‘Onze taak is het om Defensie goed te controle­ren’

11 augustus VOLKEL - Meten is weten. Volgens dat motto houdt de zogeheten auditcommissie de F-16's en herrie van vliegbasis Volkel nauwlettend in de gaten. Met gezond wantrouwen, zeker met de F-35 in aantocht.