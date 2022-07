In ’t Eind gaat Tuimel In na 30 jaar stoppen

SOMEREN-EIND - Peuterspeelzaal Tuimel In in Someren-Eind stopt er mee. Het heeft concurrentie van een dagopvang elders in het dorp en daardoor is het aantal kinderen sterk afgenomen. ,,Onze peuterspeelzaal draait al een paar jaar met vijf kinderen. Dat is te weinig om door te gaan. Dat betekent dat er aan het einde van dit schooljaar na 30 jaar geen Tuimel In meer is in ’t Eind."

Dat zegt Roosje Verhees, manager bij Norlandia kinderopvang uit Noorwegen, met vestigingen in Someren en Asten ” Met de concurrentie doelt zij op Kinderopvang Ziezo waar ook naschoolse opvang mogelijk is. Hoewel ook het al jarenlang stagneren van de woningbouw in Someren-Eind een rol speelt.

Waar kunnen de Eindse kleuters nu naar toe? ,,De kleuters uit ‘t Eind kunnen volgend schooljaar kiezen uit locaties in Someren. Het handigste is peuterspeelzaal ’t Kruimeltje in Someren-Heide, daar is nog ruimte en ook de afstand is te doen, de locatie is de Jozefschool aan de Kerkendijk.” zeg Laura van Vijfeiken, die zich geen zorgen maakt over haar werk als pedagogisch medewerkster. ,,Dat komt wel goed, maar ik ga de opvang hier in ’t Eind toch missen. Ik heb hier altijd gewerkt met het doel dat de kinderen het leuk moeten hebben, dan heb ik het ook. En dat is gelukt.”

De 82-jarige Wiel Kolen uit Someren-Eind is een aantal jaren klusjesman geweest bij Tuimel In tijdens de beginjaren. ,,Mijn taak was om speelgoed op te knappen en klusjes te doen aan het gebouw. Leuk vrijwilligerswerk. Ik had goede contacten met de kinderen, die spraken mij aan met opa. Tijdens het koffiedrinken zat ik in een kinderstoeltje tussen hen in. Ik ben ermee gestopt toen in 2011 Tuimel In verhuisde naar basisschool De Vonder aan de Willem Alexanderlaan.”

Tonnie Sprangers heeft 25 jaar bij Tuimel In gewerkt en is een aantal jaren geleden gestopt.” Wij hadden veel vrijheid en lol met de kinderen op de locatie bij de sporthal en moesten wennen toen we naar De Vonder verhuisden. Maar alles wat nieuw is is wennen, ook voor de kinderen die al snel hun plekje hadden gevonden. Toen hadden we wel ooit 20 kleuters om op te passen en dat was voor mij en collega Joke Verberne aanpakken geblazen.”

De verhuizing naar de basisschool gebeurde in overleg met Norlandia, vertelt Roosje. ,,De ervaring heeft geleerd dat de kleuters die hun opvang hadden in het gebouw van de basisschool minder moeite hebben met doorstroming naar groep 1 en na aan aantal jaren werd dat bij onze nieuwe locatie ook zichtbaar.”

Roosje Verhees vindt het jammer dat Tuimel In gaat sluiten. ,,Maar ik vind het vanuit het oogpunt van Norlandia, toch de juiste beslissing. En misschien komt er in de toekomst weer voldoende vraag naar kinderopvang in ’t Eind. In De Vonder kunnen ze dan weer terecht onder de naam peuterspeelzaal Tuimel In.”