Inbraak in Astens volkstuincomplex: ‘Geen leuk begin van het seizoen’

Wie knipte in 1957 het lint door en opende de nieuwe weg tussen Hoogeloon en Knegsel?

HOOGELOON - Het was in 1957 toen er een nieuwe verbindingsweg tussen Hoogeloon en Knegsel geopend werd. Over welke weg hebben we het hier en was het een verbetering? Ook horen we graag wie het meisje en de hoge heren op de foto zijn. Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

