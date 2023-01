Inbraakgolf in Laarbeek: ‘Bij snelle boodschap verleidelijk om poort open te laten’

Hard fietsen en dan met z’n allen aan de bar; Toerwieler­club De Wekkers viert 50-jarig jubileum

DEURNE - In de tijd dat wielrenners als Joop Zoetemelk furore maakten, ging het aan de toog van café-zaal Van de Putten vaak over fietsen. Zo ontstond in 1973 het idee om een toerwielerclub op te richten in de Walsberg, nu gemeente Deurne.

20 januari