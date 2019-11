Inbraakgolf treft vijf voetbalclubs in de regio

Pandilla mag nog een jaar kleding inzamelen in Laarbeek

16:52 LAARBEEK - Stichting Pandilla mag ook volgend jaar nog textiel ophalen in de dorpen van Laarbeek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeente per 1 januari 2020 zelf voor de inzameling zou zorgen. Maar nu is er een jaar uitstel.