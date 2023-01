Inbrekers maakten werk van rooftocht in Deurne: ducttape en zwarte verf over bewakingscamera’s

Weggeef­kast voor zorgperso­neel in Someren

SOMEREN - Personeelsleden van Savant Woonzorg in Someren die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen voortaan gebruikmaken van een weggeefkast. Die is in wooncentrum Sonnehove geplaatst door de centrale cliëntenraad, als proef.

