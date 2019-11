Inbrekers richten schade aan bij voetbalclub ONDO in Heusden

Het gaat om één deur die naar de kleedkamers en één deur die naar de kantine toe leidt. Een eerste inventarisatie laat zien dat er alleen sprake is van materiële schade, laat voorzitter Daniël van Schijndel van de club weten. De politie zal verder onderzoek doen. ,,Dit is natuurlijk schrikken, dat inbrekers in het holst van het nacht proberen onze voetbalclub binnen te komen. Uiteraard doen we aangifte en zullen we met de politie verdere acties ondernemen”, zegt Van Schijndel.