Indrukwekkend verhaal moeder Miriam over drama met hoogwerker: ‘O, God gelukkig, onze Remco leeft’

Interview Remco van Bogget uit Someren overleefde val van 15 meter uit hoogwerker en vertelt nu zijn verhaal

14 oktober SOMEREN - De 24-jarige Remco van Bogget uit Someren viel samen met zijn collega’s Jos Relou (61) en Bart Vink (53) vanuit een hoogwerker vijftien meter naar beneden. Als enige overleeft Van Bogget de val in Zaltbommel op 3 mei. Inmiddels ruim vier maanden later praat hij voor het eerst over het godswonder dat hij er nog is.