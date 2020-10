Indrukwekkend verhaal over drama met hoogwerker: ‘O, God gelukkig, onze Remco leeft’

Drie partijen voor rechter na hoogwerker­dra­ma waarbij twee Someren­aren overleden en een zwaarge­wond raakte

14 oktober SOMEREN – Een kleine 4,5 jaar na het dramatische ongeval met een hoogwerker in Zaltbommel verschijnen woensdag drie partijen in de rechtbank in Zwolle: werkgever Wijnen Bouw uit Someren, de verhuurder van de verreiker (firma M. van Herwijnen uit Kerkdriel) en de bestuurder.