Industriegebied in hartje Deurne wordt stukken groter: groen licht voor uitbreiding met 8 hectares

Deurne maakt deze week grote stappen als het gaat om de uitbreiding van bedrijventerreinen: maandag ging de eerste schop de grond in voor het vergroten van de Willige Laagt in Liessel met zes hectare. Daarnaast is er nu ook groen licht voor de Kranenmortel in Deurne om met acht hectare te groeien, een voetbalveld of vijf.