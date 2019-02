De gemeente baseerde zich in de voorbereidingen voor verkoop van de gronden op kaarten van de provincie en onderzoeksinstituut TNO. Daarop loopt de Peelrandbreuk ten oosten van de Willige Laagt. Ruimte voor de zes hectare uitbreiding was er dus volop, zo leek het. Tot een van de medewerkers van de gemeente het in de zomer opviel dat er ondanks de aanhoudende droogte erg veel water in een sloot stond. Ook lieten bewoners weten dat de breuk mogelijk toch door het gebied loopt.

Wetenschapper en Peelrandbreuk-deskundige Rimbaud Lapperre onderzocht het terrein samen met Jon Mensink uit Liessel. De voorlopige uitslagen werden vrijdagmiddag bekendgemaakt. De onderzoekers adviseren om niet te bouwen binnen de breukzone. Deze is tien meter breed. Ook aan weerszijden kan het beste een strook van vijf meter vrij worden gehouden, onder meer omdat de breukzone invloed heeft op de draagkracht van de bodem. Daarnaast kunnen breuken incidenteel, in meerdere richtingen, bewegen.

Op de plek van de breukzone wordt dus niet gebouwd, aldus wethouder Biemans. Rechts van de lijn -in de punt- komt een wateropvangplek en beplanting. ,,Met een goed ontwerp is het wel mogelijk om er parkeerplaatsen, een weg of riolering in de breukzone aan te leggen.” Het is overigens niet verboden om op een breuk te bouwen.

Volgens Biemans verliest de gemeente geen enkele vierkante meter grond. ,,We moeten alleen de kavels een beetje herschikken.”

De ondernemers die belangstelling hadden getoond in een stukje Willige Laagt zijn niet teruggeschrokken van het nieuws, zegt Biemans. ,,We hebben iedereen doorlopend op de hoogte gehouden. Er zijn geen ondernemers afgehaakt, nee.” In maart houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor ondernemers, omwonenden en andere geïnteresseerden.