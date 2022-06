Ineens besluit Nynke (14) er niet meer te zijn; met uitgegeven gedicht verwerkt vriendin Samirah de pijn

De vriendschap tussen Samirah en Nynke is er een zoals vele meisjes in hun tienerleeftijd hebben. Ze leren elkaar kennen tijdens hun gezamenlijke hobby zwemmen. „Er was meteen een klik. We vonden dezelfde dingen leuk: zingen, kletsen, knutselen. Al snel bleef ik logeren en werd ik opgenomen in hun gezin. Dat was voor mij een veilige haven.”