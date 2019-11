Info-avond in Helenaveen: ‘Niemand wil een windmolen in de achtertuin’

HELENAVEEN - Het plan voor een windmolenpark bij de A67 houdt de gemoederen in omliggende dorpen druk bezig. Donderdagavond waren de meningen verdeeld tijdens een informatiebijeenkomst in Helenaveen.

Vijf windmolens staan ingetekend in de plannen voor Windpark Groote Molenbeek, dat langs de A67 tussen Neerkant en Sevenum moet verschijnen. En die vijf windmolens zorgen al maanden voor commotie in de naastgelegen dorpen Grashoek, Sevenum, Panningen, Evertsoord en Helenaveen.

De wieken bereiken een piekhoogte van 242 meter, waardoor inwoners en recreatiebedrijven als Toverland vrezen voor horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduwen van de ronddraaiende bladen. ,,Het is als een lekkende kraan”, benoemt Wim Luijten die angst. ,,Aan, uit, aan, uit. Daar kun je je niet op instellen. Vroeger werd zo’n kraan gebruikt als martelwerktuig.” De inwoner van Helenaveen zit met zijn glastuinbouwbedrijf straks op slechts een kilometer afstand van de molens, waardoor hij dubbel zoveel overlast verwacht: als bewoner én ondernemer: ,,Één procent licht is één procent opbrengst. Minder licht raakt mijn bedrijf dus direct.”

Quote De komende dertig jaar moeten we van de fossiele brandstof­fen af. Dan moet je een schoon alterna­tief hebben Wim Luijten

Toch is Luijten principieel niet tegen het park, verzekert hij: ,,De komende dertig jaar moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dan moet je een schoon alternatief hebben. Windenergie is dat.” Luijten is donderdag één van de bezoekers aan een informatieavond in Helenaveen, die door ontwikkelaar Renewable Factory en de gemeente Peel en Maas wordt georganiseerd.

,,We hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn”, verheldert die gemeente de gedachte achter windmolens op haar grondgebied. Luijten, naast glastuinbouwer raadslid in Deurne, kan die gedachte volgen. ,,Maar”, zegt hij, ,,Helenaveen ligt van alle dorpen het dichtst bij het park. Het is wrang dat wij er niks over te zeggen hebben.”

Informatieavonden, ook in Sevenum, Panningen en Grashoek, zijn onderdeel van de planvorming, verduidelijkt Ronald Kloet, projectleider bij Renewable Factory: ,,Niemand wil een windmolen in de achtertuin. We willen in samenspraak met bewoners de overlast beperken. En we willen de dorpen iets teruggeven, bijvoorbeeld door energie-coöperaties te steunen.”

Snelweg zorgt al voor extra geluid