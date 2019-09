Ingrid de Vries uit Deurne maakte opmerkelijke overstap van ORO naar onderwijs

DEURNE - Het rondje langs de klassen is gemaakt, de eerste indruk is positief. ,,Het voelt goed.” Ingrid de Vries-Martens (49) is sinds begin dit schooljaar rector-bestuurder van het Willibrord Gymnasium in Deurne, na 25 jaar te hebben gewerkt in de zorg. Waarvan 20 jaar bij ORO.