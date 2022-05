Inkijkje in nieuw theaterprogramma Cultuurcentrum

Dorpsraad Lieshout bezorgd om sluipver­keer: ‘Soms word ik midden in het dorp ingehaald’

LIESHOUT - Het sluipverkeer in en rondom Lieshout neemt toe, signaleert de Lieshoutse Dorpsraad. Die is bezorgd dat de verkeersveiligheid in de kern er door afneemt. ,,In de ideale wereld zouden TomToms aangeven dat je niet mag afsnijden door Lieshout, maar dat kunnen we natuurlijk niet regelen.’’

11 mei