Inloopbijeenkomsten Peelbrand: ‘De natuur daar moet je niet tegen vechten’

HELENAVEEN/LIESSEL - Af en toe een compliment en soms een felle sneer. De reacties tijdens de twee bijeenkomsten in Helenaveen en Liessel over de bestrijding van de brand in de Deurnsche Peel waren zaterdag erg divers.

,,We hebben geluk gehad. Als de wind de andere kant op had gestaan, had heel Helenaveen moeten evacueren.” Aan het woord is Wijnand Vermeulen. Hij is één van de vijftien bezoekers van de inloopbijeenkomst in De Gouden Helm en maakte de grootste brand van Nederland in tijden van dichtbij mee. De gemeente Deurne is met een zware delegatie vanuit onder meer Staatsbosbeheer en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden, maar ook om tips aan te horen.

En die tips rollen er bij de aanwezigen gemakkelijk uit: sla waterputten, leg bekkens aan, maak beter gebruik van de gebiedskennis van omwonenden, haal het dode hout uit de bossen, maak brandgangen om het gebied in te kunnen. Vermeulen vindt het allerbelangrijkste dat er nu snel een calamiteitenplan komt om zo bij een volgende keer de brand beter aan te kunnen pakken: ,,Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen.”

Rook en droogte

Pieter Anker woont in de Emmahoeve aan de Kaasweg, tegenover Hoeve Willem III. Hij vertelt dat hij tijdens de brand drie dagen bij zijn zoon in Meijel heeft gelogeerd: ,,Op een gegeven moment was het gewoon niet meer uit te houden in die rook.”

Tijdens de brand werd zo’n 800 hectare van de Deurnsche Peel verwoest. Anker vindt dat de natuurramp het gevolg is van veranderde belangen: ,,Vroeger brandden de boeren elk jaar de Peel gecontroleerd af. Zo konden ze er later hun vee op laten grazen. Nu is het een bosgebied. Boeren zijn er niet meer.” Over de bestrijding van de brand is hij helder: ,,De Peel is veel droger dan vroeger. Er valt minder water. En dan die wind erbij. Zinloos. De natuur daar moet je niet tegen vechten.”

Omgevingsmanager Eddy Boudewijns van Staatsbosbeheer legt uit dat het juist de bedoeling is om het gebied Leegveld in de Deurnsche Peel te vernatten. ,,En als het natter wordt, is het ook minder brandbaar”, aldus Boudewijns.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De peelbrand van boven. © fotopersburo Bert Jansen

Liessel

In Liessel wordt later op de dag eenzelfde inloopbijeenkomst gehouden. In De Kastanje zijn zo’n tien inwoners present die weer met andere vragen en andere inzichten komen. Zij hebben immers nog meer overlast gehad van de rook dan de mensen in Helenaveen.

Martien Slaats van de Liesselse dorpsraad geeft aan dat veel inwoners zich zorgen maken dat de brandweer het gebied niet in kan. Hij ziet veel heil in een brandgang in het verlengde van de Eikenlaan tot over het kanaal. ,,Tien jaar geleden is de brug er weggehaald en kun je er niet meer verder”, zegt Slaats.

Liesselnaar Toon Hikspoors denkt dat behalve door de droogte en de wind, de brand zo hevig is geweest omdat het gebied slecht wordt beheerd. ,,En vanwege de te hoge stikstof-uitstoot groeien er varens en pijpenstrootjes. Dan wil het wel branden.”

Burgemeester Hilko Mak na afloop van de bijeenkomst in Liessel: ,,Ik ben best tevreden over beide bijeenkomsten. De opkomst was niet hoog maar ik denk dat we bij de mensen die er waren toch de zorgen weg hebben kunnen nemen. Daarnaast hebben we goede tips gekregen.”