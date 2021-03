Inspectie laakt omstreden huisarts die pas vaccineert na handtekening: 'Dat is niet de bedoeling’

VIDEO Sportscho­len in actie tegen coronaslui­ting; in Eindhoven is buiten­groep een blijvertje

27 februari EINDHOVEN - Niet alleen de horeca en de winkels, ook de sportscholen staan te popelen om weer open te gaan. Zaterdag voeren ze actie door, netjes volgens de regels, groepen van tien sporters te ontvangen. Buiten, op individuele basis, dus zonder ‘les’. ,,Wij roepen niet dat we open móeten, maar we willen wel van ons laten horen", zegt sportschoolhouder Tom Essink in Eindhoven.