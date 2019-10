Intense bloemenpracht in Aarle-Rixtel

,,We zijn in augustus begonnen en stoppen begin november", zegt eigenaar Maria Verschure. ,,In die tijd hebben we enkele honderdduizenden planten geleverd." Een van de afnemers is Kasteeltuinen Arcen. ,,Die hebben ze onder andere verwerkt in een bloemenlint, een bol van enkele meters doorsnee en de Oosterse tuin." Volgens haar is Croyse Loop een van de weinige bedrijven die chrysanten teelt in de buitenlucht. ,,Daardoor bloeien ze intenser en zijn ze beter houdbaar. Maar het is ook veel handarbeid en we kampen vaker met moeilijke weersomstandigheden, zoals deze zomer de droogte en nu de regen."