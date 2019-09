Interactieve lezing over het levenseinde in Aarle-Rixtel: ‘Praten over je eigen levenseinde is niet makkelijk, wel verstandig’

Wie ouder wordt, denkt er natuurlijk wel eens over na. Wat wil ik als het einde daar is? ,,De maatschappelijke discussie over ‘sterven’ staat helemaal in het teken van euthanasie", zegt Marianne Janssen, die als gepensioneerd geestelijk verzorger de lezing over het levenseinde in Aarle-Rixtel geeft. ,,Maar slechts in 4 procent van de sterfgevallen is euthanasie de doodsoorzaak.”