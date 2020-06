Inval met pantservoertuig bij bedrijf in Gemert: ‘Als ze mij de sleutel hadden gevraagd, had ik gewoon de deur opengemaakt’

GEMERT - De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Gemert.

Dat gebeurde met een speciaal pantservoertuig, waarmee de deur van de bedrijfshal werd geramd. Vorig jaar werd ook al een grote inval gedaan bij hetzelfde pand, toen door de FIOD. In dat pand was toen de Inlevercentrale gehuisvest, een bedrijf dat nertsenvachten uit heel Europa klaarmaakt voor een grote veiling in Denemarken. De FIOD en de Belastingdienst deden de inval toen omdat het bedrijf mogelijk betrokken zou zijn bij grootschalige belastingontduiking door nertsenfokkers.

De Inlevercentrale is op dit moment niet meer in bedrijf en dus ook niet meer in het pand aan de Nijverheidsweg gevestigd, bevestigt eigenaar Pieter Schoone. De Gemertenaar is nog wel eigenaar van het pand. Aan wie hij het verhuurd heeft, wil hij om privacyredenen niet zeggen.