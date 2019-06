Invallen struikelblok bij onderhandelingen Oostappen met gemeente

Asten dreigt met het opleggen van dwangsommen van ten hoogste vijf ton wanneer parkeigenaar Oostappen Groep geen halt toeroept aan illegale vestiging van arbeidsmigranten op Prinsenmeer. De recreatiemastodont probeert via de rechter onder deze boetes uit te komen. Die stelde voor dat beide partijen voor 1 juli tot een akkoord kwamen. Dat compromis leek in de maak, maar de invallen van een paar weken geleden gooien mogelijk roet in het eten: een deal sluiten met een partij die misschien strafrechtelijk vervolgd gaat worden, zal moeilijk te verkopen zijn. ,,Het is een integriteitskwestie’', zo benadrukt juridisch adviseur De Wit. Hangende dat onderzoek lijkt het gemeentebestuur pas op de plaats te maken. Als het aan de Oostappen Groep lag, was een overeenkomst niettemin dichtbij. ,,Over hoofdzaken als aantallen arbeidsmigranten waren we het met elkaar eens’', bevestigt Marcel Senders, juridisch adviseur van de vakantieparkenexploitant.