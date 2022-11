Inzittende van auto bekneld na frontale botsing in Someren

Diamanten broeder Thijs heeft gildekleur in zijn hart gesloten en er de voordeur mee getooid

BAKEL - Mathijs - Thijs - de Haan (73) is zestig jaar lid van het St. Willibrordusgilde in Bakel. ,,De schut is mij lust en mijn leven, het is een skon en gezellige club.”

4 november