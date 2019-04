Irene uit Asten wordt ingezet bij heftige traumatische incidenten zoals MH17 en de tramschutter

In Duitsland zag Frans, een trucker uit Geleen, plots iemand voor hem opdoemen die het leven zat was. ,,Ik zat alleen in mijn vrachtauto. Daarna wist ik niet wat te doen. Irene gaf me inzichten. Toen kon ik rust vinden. Dat was fijn.’’ Mustafa, medewerker in het openbaarvervoerbedrijf van Amsterdam, maakte een dodelijk ongeluk met een bus mee. Hij schrijft: Irene begrijpt precies hoe ik me voelde na de hectische situatie in de bus na het ongeluk. Jouw hulp zorgde ervoor dat ik weer durfde te gaan rijden. Zeker omdat jij het stapje voor stapje deed en uiteindelijk een keer mee bent gegaan met de bus. Daardoor voelde ik me begrepen.