Irritaties bij wethouder Biermans om het hart van Deurne

Was het een historische vergissing? Met de kennis van nu wellicht wel. Met de bouw van Wolfsberg werd het centrum van Deurne flink uitgebreid. ,,Wat heeft het teweeggebracht? Nu staat 24 procent van de winkels leeg", schetst wethouder Biemans bij de behandeling van de Centrumvisie de stand van zaken. In het plan wordt het centrum opgedeeld in drie zones: een kernwinkelgebied, een gebied met een mix van winkelen, wonen en dienstverlening én een gebied waarin de nadruk ligt op maatschappelijke invulling en wonen. Hier krijgt een winkelpand na drie jaar leegstand een andere bestemming.

Kleine en wat grotere irritaties kenmerken het debat hierover in de commissie Ruimte en Economie. Irritaties tussen de wethouder en het CDA. De oppositiepartij is er geen voorstander van op deze manier verandering af te dwingen. Ondernemers kunnen niet worden gestuurd, stelt ze. Verbazing bij Biemans: ,,Het CDA heeft jarenlang gevraagd om een visie. Nu ligt-ie er en zegt het CDA 'visie, wat moeten we er mee?'"

De opmerking van Benny Munsters dat de gemeente blijkbaar onvoldoende weet wat er speelt bij individuele ondernemers, is olie op het vuur. Biemans: ,,Ik word kribbig. De ambtenaren werken hard. Ik hoor zo weinig van u dat we dingen bereiken." Munsters: ,,We hebben aangeven hoe het verbeterd kan worden (aanstellen van een speciale accountmanager). U kunt ook zeggen: 'CDA geef eens aan welke signalen u krijgt'."

Drempel

Het CDA mist verder in het rijtje doelstellingen 'toegankelijkheid en gastvrijheid'. Munsters: ,,Laat mensen voelen dat ze welkom zijn." Betaald parkeren is een drempel, stelt hij. Eerder werd duidelijk dat gemeente en een meerderheid in de raad niets voelen voor uitbreiding van het gratis parkeren van alleen de ochtenden naar de hele dag. De VVD staat er nu anders in, gaf Jeroen van Lierop aan. ,,We neigen er naar om toch voor gratis parkeren te zijn. Want wat hebben we de ondernemers anders te bieden?"

Weer verbazing bij Biemans. ,,Ik ben zeer verrast door de draai die u maakt. Op 18 juni zei u in deze commissie dat het niet te verantwoorden is", dient hij Van Lierop van repliek. ,,Dat citaat is maar een deel van het verhaal", aldus het VVD-raadslid. ,,Ik zei toen dat we 'op dit moment' niet de financiële middelen hebben. Inmiddels blijkt dat we structureel geld overhouden."