Is duurzame, collectieve warmte in Mariahout mogelijk?

MARIAHOUT - Ook gemeenten moeten flink aan de slag om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 zo goed als energieneutraal is. Laarbeek zet daarin nu weer een stap. De gemeente laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid voor duurzame, collectieve warmte in Mariahout. Dat gebeurt tegelijkertijd in het dorp Nispen, gemeente Roosendaal. Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis, is hier bij betrokken.

,,Wij zitten in de werkgroep warmte van de MRE (Metropoolregio Eindhoven). Daar hebben we aangegeven dat we actief iets met warmte willen doen. Enpuls maakt daar ook deel van uit en heeft ons in contact gebracht met Nispen", aldus een woordvoerster van Laarbeek.

Schop

Elke gemeente moet straks aangeven hoe warmte duurzaam kan worden gewonnen. Per woning, per straat, per wijk of zelfs per dorp. Die laatste optie zou weleens voor Mariahout kunnen gelden. Is het mogelijk om de bewoners collectief van warmte te voorzien, luidt de vraag die door het onderzoek wordt beantwoord. Daarvoor gaat er overigens geen schop de grond in: het is een technisch en rekenkundig onderzoek. Dat is eind volgende maand klaar.