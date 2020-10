Is het Gemertse college een duiventil geworden?

GEMERT-BAKEL – Natuurlijk. Het CDA in Gemert-Bakel gaat er voor zorgen dat er goede opvolgers komen, zegt fractievoorzitter Stefan Janszen. Maar dat de binnenkort vertrekkende wethouders Anke van Extel-van Katwijk en Inge van Dijk een groot gat achterlaten, dat staat als een paal boven water. En dat niet iedereen in Gemert blij is met het tussentijds vertrek van nu maar liefst drie CDA-wethouders, dat ligt ook voor de hand.

,,Beiden zijn twee decennia lang actief geweest in de lokale politiek”, zegt Janszen desgevraagd. ,,Zij zijn gepokt en gemazeld, hebben veel ervaring opgedaan en beschikken over volop dossierkennis. Het vraagt nogal wat van hun opvolgers om in die voetsporen te treden. Maar daar gaan we als partij gewoon voor zorgen.”

Dinsdag werd bekend dat wethouder van financiën en economie Inge van Dijk op een verrassende derde plek staat op de kieslijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Vorige week maakte de Astense gemeenteraad bekend dat een andere Gemertse wethouder, Anke van Extel, wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Nog eentje over

Het aanstaande vertrek van beide CDA'ers komt een paar maanden nadat de derde Gemertse CDA-wethouder zich om privéredenen terugtrok uit de politiek. Van de vier wethouders die in in april 2018 aan de huidige gemeenteraadsperiode begonnen, is er over een paar maanden dan nog maar eentje over: Wilmie Steeghs van de Dorpspartij.

Neemt de Dorpspartij het coalitiegenoot CDA kwalijk dat het Gemertse college daarmee wat weg begint te krijgen van een duiventil? ,,Absoluut niet, integendeel zelfs", zegt fractievoorzitter Bart van Oort resoluut. ,,We zijn er als Dorpspartij erg trots op dat Gemert zowel een burgemeester kan leveren als een prominent lid van de Tweede Kamer."

Rechtstreekse lijn

Voor de samenwerking binnen de Peelregio is het bovendien erg goed dat de Gemertse Van Extel-van Katwijk in Asten aan de slag gaat, nadat een week eerder al de Laarbeekse wethouder Greet Buter werd voorgedragen als burgemeester in Someren, stelt Van Oort vast. ,,En wat is er nu mooier voor de gemeente Gemert-Bakel en voor de hele Peel dat we straks een rechtstreekse lijn hebben naar de Tweede Kamer?”

Quote Het is heel mooi dat ze hun ambities waar kunnen maken Bart van Oort, Fractievoorzitter Dorpspartij

De Dorspartij heeft er bij het CDA wel op aangedrongen snel deskundige opvolgers aan te wijzen, aldus Van Oort. ,,Ik heb ook gezegd dat als ze er niet uit komen wij nog wel iemand hebben", voegt hij daar grappend aan toe. Maar de kans dat dit aan de orde komt, is klein. CDA-fractievoorzitter Janszen: ,,We hebben volop politiek talent in huis. Die mensen krijgen nu de kans door te groeien en te laten zien dat ze er klaar voor zijn.”

Ambities

Net als Van Oort wijst ook Janszen kritiek op de voortijdige vertrekkers van de hand. ,,Het is heel mooi dat ze hun ambities waar kunnen maken. Kritiek daarop is wat mij betreft niet aan de orde. Raadsleden worden voor vier jaar gekozen, voor bestuurders ligt dat anders.”

Toch kan fractievoorzitter Jan Hoevenaars van Sociaal Gemert-Bakel zich wel voorstellen dat de CDA-kiezers zich in de steek gelaten voelen. ,,Met alle begrip en respect voor de besluiten van beide vertrekkende wethouders, vier jaar is vier jaar. En niet alleen dat. Er is enorm veel werk te verzetten de komende tijd, met name op het gebied van milieu en verduurzaming. Daar moeten nieuwe, onervaren mensen nu mee aan de slag. Ik vind het nogal wat.”