Vanaf het nieuwe jaar is Deurne niet alleen een gemeente maar ook een zorgaanbieder. Burgemeester en wethouders besloten eerder deze week te stoppen met het inhuren van gezins- en jongerencoaches bij regionale zorginstellingen zoals LEV-groep, Bijzonder Jeugdwerk en de Zorgboog. De 15 hulpverleners zullen in vaste dienst komen van de gemeente zelf.

Het besluit is opmerkelijk te noemen, is een dag na het nieuws de algemene teneur. Samengevat: is zorg aanbieden wel een taak van de gemeente? Moet dat niet gebeuren door professionele zorginstellingen?

,,Gaan we nu ook zelf auto's repareren??”, was het eerste dat Leo Cuijpers van het Deurnese CDA dacht toen hij het nieuws hoorde. ,,Nee maar serieus: ieder zijn vak. We besteden niet voor niets dingen uit. Het verraste me. Ik vind het bovendien vreemd dat het niet eerst besproken is met de politiek. Het is nogal wat: we krijgen er personeel bij, die mensen moeten opleidingen krijgen.”