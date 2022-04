Isolatie zorgde voor problemen bij blussen brand in kippenbedrijf Asten-Heusden

Burgemees­ter Van Veen verrast elf inwoners van Ge­mert-Ba­kel met een lintje

Maar liefst elf inwoners van Gemert-Bakel kon burgemeester Michiel van Veen dinsdagochtend verrassen met een koninklijke onderscheiding. Een van deze elf werd zelfs geridderd. Grootste verrassing was de onderscheiding aan het einde van de ochtend voor Gemertenaar Huub Schatorjé, sinds 2004 de vaste camerman bij Omroep Centraal TV. Nadat hij voor de omroep de gehele ochtend verslag had gedaan van het uitreiken van de onderscheidingen door de burgemeester, werd ook hij zelf thuis door Van Veen ook in het zonnetje gezet.

