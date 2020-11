IVN Gemert-Bakel: Zorgen om drijvende zonnepanelen

GEMERT-BAKEL - Komen er wel of geen zonnepanelen te liggen op het water van de Bakelse Plassen? Volgens het gemeentebestuur van Gemert-Bakel is dat niet meer aan de orde. En volgens zandwinningmaatschappij Teunisen passen die panelen niet in de uitbreidingsplannen die het bedrijf heeft met de plassen net boven Milheeze.

Maar het IVN in Gemert-Bakel is er niet gerust op. De vrijwilligersorganisatie voor natuurbehoud maakt zich grote zorgen. Het idee om zonnepanelen te plaatsen in Achter de Berke, het uitbreidingsgebied van Bakelse Plassen pal boven Milheeze, leek aanvankelijk van tafel te zijn. Maar het heeft er alle schijn van dat het alsnog weer op de agenda is gezet.

Dat concluderen bestuurslid Hans van Berlo van het IVN en Jeanette Renders, lid van de waterwerkgroep van deze organisatie. ,,Het gemeentebestuur is bezig met een inventarisatie van de plekken waar in Gemert-Bakel mogelijk zonnepanelen en windmolens komen", aldus Renders. ,,Daarbij is de uitbreiding van de Bakelse Plassen als mogelijke locatie expliciet genoemd.”

Funest

Het IVN veegt deze optie bij voorbaat al resoluut van tafel. ,,Uitgesloten, als dit aan de orde komt gaan we ons daar tot het uiterste toe tegen verzetten. Want zonnepanelen zijn funest voor de natuur. Ze belemmeren het leven onder water. En ze jagen door de weerspiegeling alle vogels op de vlucht die de Bakelse Plassen de laatste jaren in toenemende mate als domicilie gekozen hebben.”

IVN-bestuurslid Hans van Berlo wijst er op dat er volop alternatieven voorhanden zijn in Gemert-Bakel om zonnepanelen te plaatsen. ,,Daken genoeg op alle woningen. En anders wel op de bedrijfspanden in onze dorpen. Drijvende zonnepanelen, dat is van den zotte. Het gaat ten koste van de natuur. De enigen die er wel bij varen, zijn de bedrijven die de zonnepanelencomplexen uitbaten”

Niet passen

Een woordvoerder van de firma Teunisen Zand en Grint in Heijen bij Gennep laat weten dat zonnepanelen niet passen in de plannen van het bedrijf voor uitbreiding van Achter de Berke in noordelijke richting. Op meer vragen kan ze niet ingaan. De zandwinning in de Bakelse Plassen is in handen van de exploitatiemaatschappij De Peelhorst, een volle dochteronderneming van Teunisen.

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel laten weten dat wat hen betreft het plaatsen van drijvende zonnepanelen niet aan de orde is. ,,In het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de zandwinning wordt geen zonnepark opgenomen. En voor zonnepanelen op de bestaande plassen is geen initiatief ingediend bij de gemeente”, aldus een woordvoerster van het college.