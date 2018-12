'Ja Zuster Klivia' in Gemert is één brok nostalgie

Betrokken burgers schrijven brieven voor Amnesty Internatio­nal in biblio­theek Helmond

10:17 HELMOND - De pen is een krachtiger wapen dan het zwaard. Volgens die gedachte klimmen in het tweede weekend van december overal ter wereld mensen in de pen. Ze sturen tijdens schrijfmarathons van Amnesty International honderdduizenden brieven naar mensen die onrecht is aangedaan. Ook in Helmond, Someren en Aarle-Rixtel gebeurt dat.