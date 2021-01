‘Jacht in Deurne is veel te lang vrijgelaten’

Het gekibbel in de commissie omgeving staat symbool voor de hoogoplopende discussie over de jacht in Deurne. Een onderwerp dat de verhoudingen op scherp zet en waar de politiek knopen over moet doorhakken. Haast is daarbij geboden, want op 1 april loopt de overeenkomst af die Deurne heeft over het wildbeheer op gemeentelijke gronden. De vraag is of de circa honderd jagers in de gemeente op de oude voet verder mogen, aan nieuwe eisen moeten voldoen of misschien wel helemaal niet meer op wild mogen jagen in de bossen.