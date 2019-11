Jacques Vriens bezoekt Kleine Kapitein in Bakel: ‘Ik ben eerst meester geweest, maar ik vond schrijven ook erg leuk’

,,Het is erg leuk om hier weer terug te zijn", begint Vriens. ,,Ik heb al een rondleiding door de school gehad van een paar leerlingen. Ik voel me hier meteen weer welkom. Erg mooi om te zien is dat waar we 35 jaar geleden mee begonnen zijn weer terug is, de gemengde groepen."

Directeur Lieke Akkermans vertelt aan de leerlingen en de aanwezige ouders het bijzondere verhaal van 35 jaar geleden. Hoe Jacques Vriens door Bakel liep met een droom. Hij wilde kinderen blij en gelukkig maken. Hij maakte die droom waar en startte samen met juf Jeannie de eerste openbare school in Bakel: De kleine Kapitein.

Verliefdheid

,,Ik ben eerst meester geweest, maar ik vond schrijven ook erg leuk,” vervolgt Vriens die veel inspiratie voor zijn boeken heeft opgedaan in zijn jeugd maar zeker ook in zijn tijd als onderwijzer. ,,Er gebeurt zoveel op school, spelen, leren, ruzie, verliefdheid.”

Uit verschillende boeken leest Vriens deze feestdag voor. De kinderen zitten ademloos te luisteren maar schieten ook regelmatig in de lach. ,,Ik vertelde vroeger op mijn eigen manier sprookjes aan mijn kinderen. Ik heb ook op mijn manier dit sprookjesboek geschreven", vertelt Vriens. Spannend vinden de kleinsten het verhaal van de zeven geitjes. Ze leven zich helemaal in het verhaal. Ook Levi die roept: ,,Dat is de boze wolf die aan de deur klopt."

Grenswachters

Groep 6-7 en 8 heeft meer met het verhaal van de Smokkelkinderen die boter smokkelen naar België door de bossen en over geheime paden. Mooi om te horen, beaamt Wieger uit groep 6 al zou hij het zelf anders doen, denkt hij. ,,Ik zou niet over de geheime paden lopen maar gewoon door het bos dan vinden de grenswachters je niet zo snel.”

Veel kinderen hebben een boek van Jacques Vries in huis, zo blijkt. Joris uit groep 8 is zo slim geweest net als zijn zus Lotte om een boek van de schrijver mee te brengen. ,,Ik heb gevraagd of hij in dit boek, En de groeten van groep 8, een handtekening wil zetten.” En dat doet ie. Daarna is het tijd voor taart.