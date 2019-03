Jan (81) en Nolly (84) hebben al weken geen internet door kapotte kabel: ‘Voor hem is dit van levensbelang’

Asten voert druk op Prinsen­meer rond huisves­ting arbeidsmi­gran­ten op

18 maart ASTEN - De discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten op Prinsenmeer in Ommel verhardt. De leiding van het park en wethouder Henk van Moorsel overleggen al maanden hierover, maar een akkoord is niet in zicht. Om een doorbraak te forceren heeft de gemeente nu voor de laatste keer gewaarschuwd: komt er voor 1 mei geen overeenstemming dan volgt een boete. ,,We willen er druk op zetten. Prinsenmeer moet kiezen voor een convenant of voor de juridische weg”, aldus de wethouder.