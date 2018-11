Jan Linders Beek en Donk wil verhuizen naar locatie Muziekcentrum Het Anker

Video + foto's Imke (6) zingt, huilt en lacht met K3 in Gemert

17:23 GEMERT - Waar K3 het middelpunt dacht te zijn van de middag die in het teken stond van de lancering van de nieuwe cd van het meidentrio, was het de 6-jarige Imke van den Berg die de harten van de aanwezigen stal in Sporthal Molenbroek in Gemert