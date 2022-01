Jan Zwirs, de pastoor ‘met de broek in de sokken op de racefiets’, neemt afscheid van Lierop

Van artiest tot ondernemer, van Lex Hoefsloot tot Aniek Nouwen: deze mensen uit de Peelregio gaan kleur geven aan 2022

PEEL - Er is weinig zo verraderlijk als vooruitblikken op een nieuw jaar, zeker in tijden van pandemie. Toch heeft het ED een lijst opgesteld van mensen van wie we in 2022 zeker gaan horen. Een uitverkiezing is het niet: over deze mensen leest u in willekeurige volgorde.

13:30