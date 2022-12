Janne (17), Jonge Denker des Vaderlands uit Someren, is liever uniek dan beter

Eindelijk dan, op je honderdste bezoek van de burgemees­ter

MARIAHOUT - Een aantal keer is Wim Damen al door het oog van de naald gekropen, maar een gedachte hield de bewoner van zorgboerderij Grootenhout in Mariahout op de been: ‘Als ik straks honderd word, komt de burgemeester op bezoek’.

11 december