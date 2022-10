Jannine Brugmans hangt na veertig jaar brigadiersfluit aan de wilgen

Ze is wel wat geëmotioneerd, geeft ze toe. ,,Het is de laatste keer en dan zie ik al die gezichtjes hier bij het overzetten. De meeste kinderen ken ik bij naam en van sommigen heb ik ook hun ouders en zelfs grootouders overgezet.”

Ze vindt dat diezelfde gemeente wel wat meer betrokkenheid mag tonen bij de vrijwillige verkeersbrigade, die zorgen dat de schoolgaande jeugd zich veilig in het verkeer beweegt. ,,Iets meer waardering hiervoor zou wel prettig zijn, dat was vroeger heel anders. Je hebt als brigadier toch een grote verantwoordelijkheid want het gaat over de veiligheid van de kinderen.”

Brugman, die zich in Bakel als vrijwilliger op veel terreinen inzet en ingezet heeft, zal de contacten met de kinderen en ouders gaan missen. Andersom ook, zegt vrijwilligster Kim Bevers van Kind Centrum de Bakelaar: ,,Ze is de opvallendste en vrolijkste brigadier. Ze staat er altijd met een lach en een praatje en wenst kinderen en ouders altijd een fijne dag toe.”

Brugman kan het niet laten een pleidooi te doen voor meer vrijwilligers. ,,Het is altijd erg moeilijk geweest om brigadiers te krijgen. Op het moment helpen de leerlingen van groep 8 mee met een ouder om de kinderen veilig over te laten steken. Ik hoop dat er toch meer vrijwillige ouders of grootouders zich hiervoor aanmelden. Het is maar een half uur per week en het is zo belangrijk dat de kinderen veilig kunnen oversteken.”