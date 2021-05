Janszen lijsttrekker CDA Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Het duurt weliswaar nog even voordat de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, maar het CDA Gemert-Bakel is er in ieder geval op tijd bij. De leden van deze partij hebben maandagavond Stefan Janszen gekozen als lijsttrekker. De 36-jarige Gemertenaar voert bij de verkiezingen op 16 maart de CDA-lijst aan.

Hij is daarmee de opvolger van de naar de Tweede Kamer vertrokken Inge van Dijk, die in 2014 en 2018 de plek nummer één bij het CDA in nam. Zij was destijds de opvolger van Harrie Verkampen, decennia lang het CDA-gezicht in Gemert en na de gemeentelijke herindeling van 1997 ook van Gemert-Bakel.

De 36-jarige Janszen is bezig aan zijn tweede periode in de gemeenteraad. In het dagelijks leven is hij project-ontwikkelaar bij een groot bouwconcern.

Financieel gezond

De CDA’er wil de komende jaren de huidige koers in Gemert-Bakel blijven volgen, zegt hij. ,,Dat betekent dat de gemeente financieel gezond moet blijven, en dat er veel ruimte moet zijn voor woningbouw. Verder is het van belang dat straks, als corona achter de rug is, we als politiek weer volop met de mensen in gesprek moeten gaan. Verder is is er van een verharding in de maatschappij, en daar moeten we mijns inziens volop tegenin gaan.”

Op de vraag of Janszen na de verkiezingen van maart volgend jaar ook wethouderskandidaat is, wil de Gemertenaar nu nog geen antwoord geven. ,,Dat is te voorbarig, daarmee lopen we wel heel ver voor de muziek uit.”

Drie wethouders

Het CDA raakte tijdens het afgelopen jaar haar drie wethouders kwijt. Naast de naar Den Haag vertrokken Van Dijk werd Anke van Extel-van Katwijk benoemd tot burgemeester van Asten en stopte Miranda de Ruiter om privéredenen. Voor hen in de plaats kwamen - vanuit de gemeenteraad - Willeke van Zeeland en - van buiten - Bart Claassen.

Stefan Janszen, CDA-lijsttrekker in 2022