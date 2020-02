Japans restaurant Sakura Miki in voormalige Chinees Beek en Donk

Join us had door willen gaan in Laarbeek, mét LEV-Groep

19:27 LAARBEEK - Het is een bittere pil voor Join us. Ruim twee jaar lang hielp de organisatie in Laarbeek jongeren die moeilijk vrienden maken, die zich eenzaam voelen. Dat is nu gestopt. De gemeente brengt deze taak onder bij de LEV-Groep, die ook de activiteiten van welzijnsorganisatie Vierbinden overneemt.