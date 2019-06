Javaans Eetcafé verhuist van Eindhoven naar Beek en Donk: 'Er mag wel wat schwung op het plein komen'

Verdeeld­heid over auto's op Markt Asten

9:12 ASTEN - Politiek Asten wordt het maar niet eens over een autoluwe of autovrije Markt in Asten. Er is vooralsnog geen meerderheid voor een van de vier voorgestelde varianten voor aanpak van het (sluip)verkeer. Sterker nog, er komen steeds meer opties bij bleek dinsdagavond tijdens een debat in de politiek.