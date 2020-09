Je kan altijd nog gaan vissen in Someren

,,Het was wel even schrikken", erkent Ronnie van Bruchem. ,,Onze visstekkies bleven bijna allemaal leeg en het drama werd compleet toen wij ons horecagedeelte moesten sluiten.” De kostwinning van hem en zijn partner Karolien sinds vier jaar dreigde plotseling te eindigen, maar corona bleek geen definitieve sta-in-de-weg voor de hobbyvisserij. ,,Veel mensen kwamen zonder werk en zochten een vrijetijdsbesteding. Dat werd vissen, in Someren.”

Zelf zijn de twee in hun vrije tijd ook veel bezig met vissen, een gezamenlijke hobby. Vier jaar geleden kregen ze de tip dat er huurders werden gezocht voor ‘Landgoedvisserij Someren’, eigendom van de familie Swinkels die het park aan de Dellerweg in 2008 heeft aangelegd als onderdeel van het plan De Heihorsten. De Van Bruchems beheren het park, dat acht hectare groot is, geholpen door een paar vrijwilligers. Hij: ,,Ik zorg dat er genoeg forellen worden uitgezet in de vijver en dat karpers, steur en meerval in de vijvers gevoerd worden.”

Looproute

Vanzelfsprekend komt daar nu de controle op de naleving van de coronaregels door de vissers bij. ,,We hebben een looproute aangelegd naar het toilet, dat open mocht blijven. Op een aantal plekken staan borden met de waarschuwing van anderhalve meter. De vissers hoeven echter hun gedrag hiervoor niet aan te passen, de ruimte onderling is altijd al meer geweest!”

De regel is dat in de vijvers gevangen vis op een diervriendelijke manier wordt teruggezet. ,,De doorsneevisser is een dierenvriend en weet wel waar hij mee bezig is. Zij komen om zo veel mogelijk vissen te vangen en daarna onder het genot van een drankje er over te praten met collega vissers.”

Contact

Een tegenvaller voor de vissers én de familie Van Bruchem was de tijdelijke sluiting van het horecagedeelte op het moment dat het steeds drukker werd. ,,Natuurlijk zonde van het missen van een gedeelte van ons inkomen, maar vooral misten wij het contact met onze klanten. Dat is al vier jaar de kers op de taart van ons werk, het persoonlijke contact met klanten.”

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen is de drukte ook wat afgenomen en is de situatie weer zoals vóór de coronacrisis. ,,De meeste vissers konden weer naar hun werk, maar in de weekenden zien we een aantal van hen toch steeds terug. Wij zijn dankbaar dat we op deze manier door de crisis zijn gekomen, het had voor ons slecht af kunnen lopen.”