Jelco Broks is de 54e prins der Krulstarte

Prins Jeroen dn Twidde 58e prins Bergkneu­ter­rijk Handel

15:44 HANDEL - Nadat de grootvorsten hem ontdaan hadden van zijn overall, helm en bivakmuts bleek dat Prins Jeroen dn Twidde als 58e prins gaat regeren over het Bergkneuterrijk. In het dagelijks leven heet hij Jeroen School, is hij 37 jaar oud en woont samen met zijn vriendin Aafke van Dijk en hun 3 kinderen Linde, Ijfke en Diek aan de Broeder Hogardusstraat. Hij werkt bij Elreka Hekwerken als chauffeur en magazijnmedewerker.