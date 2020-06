Jeu-de-boulen bij Du-tjut in Bakel in plaats van achter geraniums zitten

‘We zijn erg blij dat we kunnen gaan uitbreiden’’, zegt voorzitter Hans van Duijnhoven uit Bakel. ,,We kwamen al enkele jaren ruimte tekort binnen. Daar hebben we drie banen, buiten zijn acht banen aangelegd. Ons ledenaantal groeit, daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar je moet ook de ruimte hebben om alle leden binnen een balletje te laten gooien met slecht weer en in de winter.’’

Nu heeft de Jeu de Boulesclub toestemming gekregen om het hele gebouw in gebruik te gaan nemen, in plaats van de helft die ze tot nog toe gebruikte. In 1987 is in samenwerking met de hockeyclub de Jeu de Boulesclub in Bakel opgericht. Van Duijnhoven: ,,In 2002 zijn we gestart als zelfstandige vereniging en mochten we de helft van het voormalige opslaggebouw van de gemeentewerf gaan gebruiken. Adriaans steenhandel huurde het andere gedeelte van de gemeente. We begonnen met 28 leden. Nu zijn dat er 86.’’

Erg fanatiek

De leeftijd van de leden varieert tussen zestig en negentig jaar. Van Duijhoven lacht: ,,Mijn schoonmoeder Rien van der Horst is negentig, maar nog steeds erg fanatiek. Onze leden zijn blij dat ze op hun leeftijd toch een recreatieve sport kunnen uitoefenen in plaats van achter de geraniums te zitten. Het is hier altijd erg gemoedelijk en gezellig onder elkaar.’’

In 2014 hoorde de vereniging dat Adriaans steenhandel wegging. Het bestuur ging een gesprek aan met de gemeente of ze dat gedeelte bij hun accommodatie mochten betrekken. ,,Het lukte maar niet om daarvoor toestemming te krijgen’’, vertelt bestuurslid Will van Mierlo. ,,Maar gelukkig kunnen we onze plannen nu gaan realiseren.’’ ,,Als alles ondertekent is, gaan we meteen aan de slag’’, vervolgt Van Duijnhoven.”