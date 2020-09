Jeugd Gemert-Bakel neemt stevig in

In Asten en Someren is het alcoholgebruik onder jongeren al jaren een punt van zorg. De inname van drank door jeugdigen is in Gemert-Bakel ook fors te noemen, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Alcoholconsumtie in de groep 12- tot 18-jarigen ligt in de gemeente gemiddeld 10 procent boven het regionaal gemiddelde. Van de jongeren in klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs heeft bijna de helft recent alcohol gedronken. De jongeren drinken voornamelijk bier, maar ook vaak mixdrankjes of shotjes.