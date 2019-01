Jeugd van Tegenwoordig op Nirwana Tuinfeest

Mak blij met voornemen tot sneller vergaderen in Deurne

14:24 DEURNE - Deurne staat bekend om haar ellenlange raadsvergaderingen die soms wel tot na middernacht kunnen duren. Daar moet verandering in komen, vindt de politiek zelf ook. De ambitie is om in het nieuwe jaar sneller tot besluitvorming te komen. Dat leidt tot vreugde bij burgemeester Hilko Mak, zei hij dinsdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis aan de Markt. ,,Het doet me goed te zien dat het de gemeenteraad menens is om anders te gaan vergaderen. We weten nog niet welke richting het precies uitgaat, maar de raad heeft in elk geval de ambitie uitgesproken om te komen tot snellere besluitvorming.”