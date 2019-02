Jeugd wil meer boeren in buitengebied Zeilberg

Lus van 300 meter uit circuit Lierop gehaald

18:27 LIEROP - Het is een beperking opgelegd door de hoogste bestuursrechter van het land. Het crosscircuit in Lierop is zo’n driehonderd meter korter geworden, een tegemoetkoming aan bezwaarmakers wonende aan de Kerkenhuis. Op 10 maart wordt de eerste wedstrijd sinds ruim twee jaar verreden. Someren heeft de benodigde vergunning voor dit evenement verstrekt.