Jeugdige cameraploeg gaat op pad in de Peel voor een eigen journaal

130 crossfit­ters in een Gemertse workout

GEMERT - In 2009 was fysiotherapeut Charles Verschuren in Gemert een van de eersten in Nederland die gingen werken met de crossfit-methode. Bij deze tak van fitness wordt gewichtheffen gecombineerd met duursport en turnoefeningen. Inmiddels is het aantal crossfittrainers wereldwijd flink toegenomen en zijn er ook in Nederland al zo’n 275 trainers actief.

18 september